Lavavetri senegalese pesta l'automobilista che non vuole pagarlo

Prima gli lava il vetro dell’auto e poi lo picchia perché l'automobilista non vuole pagare. Finisce in manette a Caserta un immigrato di origine senegalese.

L’episodio è accaduto qualche giorno fa a San Nicola la Strada, nelle immediate vicinanze del capoluogo di Caserta. Tutto è cominciato nella più scontata banalità. L’auto, a bordo della quale viaggiava un 41enne residente a Perugia, s’è fermata per il traffico e i semafori. Gli abusivi, così, hanno potuto avvicinarsi alle vetture incolonnate per vendere loro mercanzia da strada, dai fazzolettini fino agli accendini, o “servizi”, come l’ormai classica pulizia dei vetri anteriori.

Come riporta il Roma, uno degli ambulanti s’è avvicinato alla macchina guidata dal perugino e, senza che questi glielo chiedesse né tantomeno gli avesse dato l’autorizzazione a farlo, gli ha pulito il parabrezza. Incurante di tutto ciò, il giovane ha comunque passato lo straccio sul parabrezza, nonostante le proteste del 41enne. Una volta concluso il lavaggio, il lavavetri s’è rivolto all’automobilista chiedendogli l’obolo per il “servizio”. Questi, però, gli ha risposto picche ribadendogli, ancora una volta, che lui non gli aveva mai domandato di farlo e che perciò non gli avrebbe scucito il becco di un quattrino. "Non ti darò un soldo!", ha tuonato.

A quel punto, il 20enne Nguirane Lamine, infuriato, lo ha aggredito. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della radiomobile della vicina compagnia di Marcianise che hanno beccato e stretto le manette ai polsi dell’irascibile lavavetri senegalese. Arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma dei carabinieri marcianisana.