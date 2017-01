Lavorare in vacanza: la ricerca dello stagista della Royal Carribbean

Un annuncio particolare quello pubblicato dalla copagnia di crociera Royal Carribbean Uk & Ireland che sta cercando un ragazzo di 21 anni britannico o irlandese da assumere come fotografo stagista per girare il mondo e documentare i viaggi su Instagram.

Per poter partecipare basta aver compiuto 21 anni, possedere uno smartphone e conoscere i 23 filtri del popolare social network Instagram per poi postare una foto o video a tema con il tag @RoyalCarribbeanUk e l'hashtag #ExtraordinaryExplorer.

I potenziali stagisti avranno tempo fino al 31 gennaio per postare le foto e tre giudici selezioneranno il vincitore che si aggiudicherà tre settimane, tra giugno e luglio 2017, a bordo di Ovation of the Seas, Inno of the Seas e Freedom of the Seas, viaggiando tra Pechino, New York e Barcellona.

Come riporta Huffington Post tutte le spese saranno coperte, lo stagista riceverà un compenso di 3mila sterline e potrà accedere a tutti i servizi della nave. Il suo compito sarà quello di immortalare i paesaggi e la vita da crociera per poi postare gli scatti su Instagram di giorno in giorno.