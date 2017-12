L'azienda non trova 70 operai, arrivano oltre 5mila curriculum

Non riusciva a trovare 70 dipendenti che permettessero di modernizzare la catena di montaggio con manodopera specializzata

Ma l'azienda di trattori Antonio Carraro di Camodarsego (Padova) si è ritrovata ben 5mila curriculum al Job Day organizzato dopo che il caso era stato rilanciato dai media.

Come racconta il Messaggero, alla giornata di recruitment organizzata per sabato scorso si sono presentate persone di ogni tipo e da tutta Italia, dai neo laureati ai 50enni rimasti senza lavoro. Delle migliaia di aspiranti dipendenti che si erano proposti, sono state esaminate dal vivo "solo" quasi trecento candidature per 70 posti tra operai, tecnici e ingegneri con retribuzione dai 1590 euro lordi al mese. "Confermo che assumeremo prima in prova e poi a tempo determinato", ha spiegato Liliana Carraro, a capo di un'azienda che prevede di chiudere il 2017 con un fatturato di 90 milioni di euro.

Tutte rose e fiori? Non per i sindacati - sottolinea ancora il Messaggero -, che ricorda come a febbraio scorso l'azienda ha disdetto gli accordi di secondo livello e secondo cui sarebbe stato meglio assumere prima gli operai veneti rimasti senza lavoro dopo la crisi che ha colpito diverse fabbriche della zona.