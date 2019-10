Lecce, custodiva la pistola in una cassetta di sicurezza: arrestato

Nuovi colpi assestati alla malavita salentina durante una serie di operazioni di controllo effettuate dai carabinieri a Lecce e in provincia. I militari hanno arrestato quattro persone battendo a tappeto il territorio. L’operazione "Thumbtack" ha permesso di colpire sia la detenzione di armi clandestine che lo spaccio di sostanze stupefacenti. Scovata una pistola in una cassetta di sicurezza. Ad essere in possesso della chiave della cassetta era Gianluca Negro, classe 1985, finito in manette con l'accusa di detenzione di armi clandestine e ricettazione. Sono stati, inoltre, trovati e messi sotto sequestro 14mila euro in contanti che potrebbero essere il provento di un'attività illecita di sostanze stupefacenti.



Anche a Muro Leccese un giovane uomo di 19 anni è stato trovato in possesso di un coltello di cui non ha saputo dare spiegazioni. L'arma era ben nascosta nell'abitacolo della sua auto.

Un altro uomo di 50 anni, a Racale, è stato arrestato in flagranza di reato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni personali aggravate. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale l'uomo è stato fermato dai carabinieri ad un posto di blocco. Aveva la patente di guida sospesa e, una volta scoperta l’irregolarità, si è scagliato contro i militari minacciandoli e colpendo uno di loro con una gomitataal costato destro. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato condotto nella sua abitazione dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.





Un’altra persona è stata denunciata per aver strappato dal collo di una donna, che passeggiava da sola, unadi oro. L’ uomo ha aggredito alle spalle la donna strattonandola e facendola cadere per terra. Il fatto è accaduto a Tricase. I militari dell'arma si sono messi subito alla ricerca dell'individuo che al momento dello scippo aveva il volto coperto. L'uomo è stato trovato in un negozio di compravendita di oro con in mano 200 euro frutto della vendita della collana. L’oggetto prezioso è stato restituito alla vittima.

Alle operazioni hanno preso parte trenta militari della compagnia di Lecce con l'ausilio dei militari del nucleo cinofili della guardia di finanza di Lecce.