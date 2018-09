Lecce, in fiamme un'ambulanza, esplose le bombole d'ossigeno

È stata sfiorata la tragedia nel Salento la notte scorsa. Intorno alle due, a San Foca, la località balneare di Melendugno, in provincia di Lecce, un'ambulanza del 118, parcheggiata vicino al pronto soccorso estivo, è andata completamente distrutta a causa di un incendio. Gli inquirenti stanno indagando per capire le cause delle fiamme che sono improvvisamente divampate.

A destare preoccupazione, soprattutto, due bombole di ossigeno all'interno del mezzo, che sono esplose provocando un forte boato che ha allarmato i residenti e i turisti. Svegliati di soprassalto, alla vista del fumo, le persone che abitano vicino il pronto soccorso hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Le case vicine al luogo dell'incendio sono state fatte evacuare in via precauzionale, fino allo spegnimento del rogo.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo molta paura e qualche danno alle case e ad una cabina dell'Enel con l'interruzione dell'energia elettrica nella zona.