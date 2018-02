Lecce, senegalese cerca lavoro su Facebook: "Vieni, cerco scimmie"

Un 23enne senegalese scrive un breve post su Facebook per cercare lavoro. Ma riceve solo insulti: "Vieni, cerco scimmie".

Protagonista della storia, scovata da Il nuovo quotidiano di Puglia, è Fallou Ndiaye, un 23enne di origine senagalese residente a Galatina, in provincia di Lecce. Il giovane si trova in Italia con il padre e il fratello e, dopo un'esperienza di lavoro a Rimini, sta cercando un nuovo impiego. Per questo scrive un breve post nel gruppo Facebook "Cerco offro lavoro Lecce": "Ciao sono ragazzo senegalese cerco lavoro Galatina". Un modo spesso utilizzato per capire se ci sono opportunità in giro.