Lecce, si sente male mentre mangia il puré: 18enne muore soffocata

Tragedia ieri a Surbo, in provincia di Lecce. Una ragazza di 18 anni è morta soffocata dal puré di patate mentre era in casa con il fratello più piccolo di tre anni.

Ilaria Vitelli, una ragazza di 18 anni è morta soffocata dal cibo che stava vomitando subito dopo pranzo. La giovane era nella sua casa di Giorgilorio, frazione di Surbo, in provincia di Lecce, e aveva appena mangiato il puré di patate insieme al fratello. Quasi subito si è sentita male e ha iniziato a rimettere il cibo. In quel momento è avvenuta la tragedia. Nell'arco di pochi minuti Ilaria è morta soffocata dal cibo.

Il fratello, di appena 15 anni, era in casa con lei e, nonostante abbia fatto di tutto per aiutarla, per Ilaria non c'è stato niente da fare. Anche i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 sono stati inutili. Oggi si sono svolti i funerali della 18enne.