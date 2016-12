Lega-Forza Italia il grande gelo Salvini rischia l'isolamento

Le strategie di Forza Italia e Lega sembrano ormai divergere e Silvio Berlusconi non nasconde i suoi obiettivi: puntare al proporzionale per sganciarsi dal Carroccio, sedersi a un tavolo con un Pd magari senza l'anima più radicale, dar vita a una Grosse Koalition alla tedesca per imporre un'agenda fatta di tagli alla spesa pubblica e alle tasse. Sull'Europa, poi, Forza Italia è molto critica ma vuole rimanere ancorata alla grande famiglia del Ppe, senza sposare tesi troppo radicali quali quelle dell'uscita dall'euro. Così Matteo Salvini rischia l'isolamento al grido di «voto subito».