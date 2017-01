Lega, Grimoldi: "Richiedente asilo con Aids, governo indaghi"

Un richiedente asilo ospitato in una struttura del milanese sarebbe malato di Aids. A darne notizia nei giorni scorsi è stato il settimanale Settegiorni di Rho. Una notizia che ha allarmato i residenti di Magenta dove si trova il centro "La Vincenziana" dove si troverebbe il richiedente asilo. E così l'on. Paolo Grimoldi della Lega Nord ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro degli Interni, Minniti: "Se confermata la notizia sarebbe di estrema gravità perché confermerebbe che gli immigrati richiedenti asilo, e la Lombardia ne ospita il numero maggiore, oltre 23 mila, non vengono controllati adeguatamente al loro arrivo in Italia e successivamente quando vengono smistati sui territori. In Lombardia stanno aumentando i casi di tubercolosi, di malaria, di meningite e ci domandiamo se tutte queste malattie, debellate negli ultimi decenni, stiano tornando a colpire la nostra popolazione perché importate, come sostiene l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dai flussi migratori. Il ministro Minniti esegua i controlli necessari sulla struttura di Magenta e faccia verificare se, davvero, nella struttura accedono donne per incontrare gli immigrati e se davvero tra di loro ci siano anche delle prostitute", ha affermato Grimoldi.