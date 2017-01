Accordo tra Stato e Regioni: "Serve legge sull'obbligo di vaccinare i bambini"

Arriverà presto una legge per obbligare a vaccinare tutti i bambini che vengono iscritti alla scuola materna.

Lo stabilisce un accordo raggiunto tra il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e gli assessori delle Regioni e delle Province autonome che si sono incontrati per fare il punto sull’avvio del nuovo Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-19. «