Lerner su Bello Figo: "È il futuro, se li mangia tutti. Presto altri come lui"

Bello Figo Gu è "il futuro". Parola di Gad Lerner. Il celebre giornalista televisivo lo confessa in un'intervista a la Gazzetta di Modena, a margine di un incontro dedicato all'immigrazione.

"Bello Figo se li mangerà tutti - spiega - È un rapper che ha ironia, è scafato, sa usare il linguaggio come pochi e ne capovolge il significato ideologico. Credo che ne spunteranno tanti come lui. "

Lerner da tempo segue con attenzione le vicende degli immigrati, dentro e fuori il nostro Paese. E intervistato dal quotidiano modenese argomenta che i migranti "provocano in noi un incontro e scontro culturale": "Ci spaventano e ci affascinano. Nel migrante vediamo uno spirito di iniziativa, il coraggio di strapparsi dai Paesi in cui si è cresciuti. Suscitano in alcuni di noi ammirazione, in altri inquietudine. Ci consoliamo a pensare che sono dei barbari ma in realtà nutriamo una segreta ammirazione per la loro capacità di affrontare grandi sfide".

Per quanto riguarda l'attualità stretta, invece, Lerner boccia la soluzione dei rimpatri forzati: "Pensate che la regola di far avere i diritti solo a chi è concittadino sul nostro territorio funzioni ancora?", si interroga.