L'esperto dello Sas: "Per sopravvivere a un attentato comportatevi come un hooligan"

Una delle immagini simbolo degli ultimi attacchi di Londra è quella che immortala il ragazzo che fugge dall'attentato con in mano una pinta di birra, intento a non versarne nemmeno una goccia. Coccolandola come fosse una delle ultime certezze della Gran Bretagna tenuta sotto scatto dai terroristi.

Tecniche di sopravvivenza

Un gesto che in molto hanno giudicato sbagliato, una leggerezza che poteva costare la vita, ma secondo John Geddes ufficiale dell'ex-SAS il ragazzo non ha sbagliato, anzi. Ma andiamo con ordine. Il 60enne ha trascorso 14 anni nell'unità di forze speciali dell'elite, vivendo ogni situazione a rischio tanto da poter consigliare come poter sopravvivere durante un attentato. Uno delle tips è quella di lanciare qualsiasi liquido - caldo o freddo che sia - addosso al terrorista che vuole attaccarvi può migliore le possibilità di sopravvivenza.