L'eterno conflitto tra sesso e amore

Un uomo ha ferito la moglie e ucciso se stesso e le figlie. Fenomeni ricorrenti che non capiamo. Dilagano perché la nostra psicologia e la nostra sociologia non hanno capito che sono state liberate due potenti forze incompatibili. Il primo è il sesso, il secondo è l'amore dell'innamoramento. Entrambi un tempo erano regolati dalle ferree leggi del patriarcato: la verginità, il fidanzamento, il matrimonio, la nascita e la cura dei figli, la legge. Gli individui avevano una strada prefissata che dovevano seguire. Poi nel giro di pochi anni tutte queste regole sono saltate.

Incominciamo dal sesso. Qualsiasi uomo e qualsiasi donna possono fare sesso con chi gli pare, senza dover rendere conto a nessuno. Il sesso non crea legami. Puoi dire «tu non mi piaci più, vado con un'altra, è nel mio diritto». Nessuno può pretendere nulla e lamentarsi di nulla perché il sesso è libero. Ma nella vita moderna sono stati liberate anche delle forze che, al contrario del sesso che non lega, costituiscono dei legami assoluti. C'è, in particolare, l'innamoramento che non nasce dal sesso e non nasce nell'individuo isolato, ma dallo stato nascente di due persone. E appartiene alle forze collettive che creano i movimenti, i partiti, le ideologie, le religioni.

La specie umana non sarebbe sopravvissuta se ci fosse stato solo il sesso. Il bambino umano non è autonomo dopo pochi mesi. Ha bisogno di cure continue per anni. Per questo ci sono le forze collettive che creano l'innamoramento, la famiglia, la tribù, lo Stato. La gente usa la parola innamoramento per indicare qualsiasi attrazione estetica o erotica e in questo modo impedisce di capire che il vero innamoramento è una potentissima forza collettiva che crea legami esclusivi, assoluti. Il corpo sessuale è a disposizione di tutti, mentre il corpo della amata è sacro e può essere toccato solo da te che la ami e ne sei riamato. Se lo fa un altro compie una contaminazione, un sacrilegio.

Il dilagare del sesso come se fosse un gioco innocuo e la profonda ignoranza sulla vera natura dell'innamoramento e degli altri legami assoluti sta producendo degli scontri emozionali terrificanti e sta facendo esplodere conflitti e tragedie ignoti nei secoli scorsi.