La lettera della bambina di 6 anni: "Befana, vorrei tanto rivedere mio fratello"

"Cara Befana, mi manca tanto mio fratello. Vorrei vederlo": è questo il desiderio di Claudia, una bambina di 6 anni di Giugliano, vicino Napoli, che ha scritto una commovente lettera alla Befana.

Non ha chiesto giochi né caramelle o cioccolatini, ha chiesto solo di poter rivedere il fratello Mario, morto a 26 anni poco meno di un anno fa, a causa di un tragico incidente stradale avvenuto sulla circumvallazione tra Qualiano e Giugliano.

Claudia sa che il suo desiderio non potrà essere esaudito ma lei ci prova lo stesso, forse con la speranza di sentire il fratello più vicino a lei: "So che lui è in cielo a fare il gelato agli angioletti. Gli voglio tanto bene e so che lui è qui con noi per sempre".

La letterina è stata pubblicata dal papà della piccola su Facebook e la foto è diventata virale commovendo il web.