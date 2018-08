Via libera dei medici: Daisy va agli Europei

Dopo giorni di attesa e qualche dubbio, è arrivato il via libera: Daisy Osakue potrà partecipare agli Europei di Berlino.

La discobola azzurra, che nella notte di domenica scorsa a Moncalieri è stata colpita a un occhio dal lancio di alcune uova, è stata sottoposta questa mattina a una visita presso l'Istituto di Medicina dello Sport a Roma. Il controllo ha dato esito favorevole e i medici hanno dato l'ok alla sua partecipazione alla rassegna continentale, in programma da lunedì a Berlino.

Così Daisy Osakue potrà partecipare ai Campionati Europei di atletica leggera a Berlino. La sua partecipazione, aveva spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, era a rischio a causa del cortisone. "Per la sua problematica all'occhio - aveva sottolineato Malagò - Daisy deve usare una dose di cortisone che, malgrado ci sia la possibilità di avere esenzioni, è in quantità talmente eccessiva che non le potrebbe avere". Da qui i dubbi, ma che ora sono svaniti.

"Il controllo oculistico effettuato dall'atleta Daisy Osakue presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni in data odierna - afferma il referto del professor Antonio Spataro, direttore sanitario dell'Imms - ha documentato un miglioramento del quadro clinico che consente la sospensione progressiva della terapia cortisonica e la partecipazione ai Campionati Europei di atletica a Berlino".