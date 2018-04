Liguria, pullman a fuoco sulla A10. Sfiorata tragedia per 48 studenti

Tragedia sfiorata sull'A10 dove un autobus turistico ha preso fuoco questa mattina sulla Genova-Ventimiglia, nel tratto tra Savona e Spotorno. A bordo del pullman, che era diretto a Nizza, si trovavano 48 studenti e cinque accompagnatori provenienti da Senigallia (Marche). Le cause dell'incendio non sono ancora chiare. Le fiamme sono divampate quando il bus si trovava in una galleria.

I ragazzi sono stati fatti scendere dall'autobus e sono rinmasti lievemente intossicati. Più sfortuanti invece i due autisti che per primi sono intervenuti per tentare di spegnere le fiamme con alcuni estintori. Soccorsi, sono stati portati in ospedale dal 118 al Santa Corona di Pietra Ligure. L'incendio ha distrutto completamente il bus. La tragedia è stata evitata anche grazie agli autisti del mezzo che si sono accorti subito del guasto.

Sul posto in autostrada sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Gli studenti sono poi stati accompagnati a Spotorno dove è stata messa a disposizione del gruppo una palestra.La A10 è rimasta chiusa al traffico per alcune ore in entrambi i sensi di marcia, fino al termine delle bonifiche.