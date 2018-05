Liguria sempre più bike-friendly: si pedalerà tra Ospedaletti e Andora

Buone notizie per i turisti che si spostano in bicicletta e per chi desidera pedalare all'aria aperta. È stata firmata venerdì l'intesa tra Regione Liguria, Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile tra Andora e San Lorenzo al Mare, con l'obiettivo di creare un'unica pista per complessivi 40 km di percorso riservati a pedoni e biciclette.

Il nuovo tratto di pista ciclopedonale sarà realizzato sulle aree ricavate dalla dismissione del vecchio tracciato ferroviario lungo 18,5 km. Alla base dell'intesa, sottoscritta anche dai Comuni di Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo, Cervo e Andora, una duplice finalità. Da un lato garantire la prosecuzione della pista ciclabile dal comune di Imperia fino al comune di Andora, dall'altro definire i criteri e le modalità per la trasformazione urbanistica delle aree dismesse di proprietà di Rfi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "L’atto di oggi è un tassello importante per una nuova valorizzazione turistica della Liguria che va nella direzione attuata da questa Giunta di un turismo sostenibile. Una pista ciclabile unica del ponente ligure - ha spiegato il governatore ligure - è una grande opportunità a vantaggio di cittadini e turisti su un’area di grande pregio. Vogliamo far diventare la Liguria protagonista di un turismo di qualità".

La realizzazione dell'opera, possibile grazie allo spostamento a monte di un tratto importante della linea Genova-Ventimiglia, permetterà ai comuni attraversati la continuità fisica del territorio con la costa, eliminando una barriera che storicamente ne aveva limitato la fruizione. Il progetto è mirato a dare alla zona una valenza turistica secondo una logica di sostenibilità economica.

Al momento, la pista ciclabile della Riviera Ligure è lunga 24 km e si snoda tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti, in provincia di Imperia. Ricavata dalla vecchia ferrovia a binario unico Genova-Ventimiglia, risalente al 1872, è stata inaugurata nel 2009.