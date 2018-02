L'Inps calcola i contributi di un milione di statali

Incertezza sull'assegno pensionistico per circa un milione di statali. Di fatto a poche settimane dall'uscita verso la pensione, spesso alcuni dati che riguardano la base contributiva su cui va calcolato l'assegno sarebbero incompleti e soggetti ai controlli dell'amministrazione. Infatti ci sarebbero alcune falle nelle documentazioni che riguardano da vicino circa un milione di dipendenti statali. Da qui l'esigenza di un ricalcolo che riguarda sia chi sta per andare in pensione, ma anche chi ha intenzione di uscire i futuro.



L'Inps adesso sta studiando un piano straordinario, come riporta ilMessaggero, per calcolare in modo corretto tutti i dati rigurdanti i contributi. Nascerà duqnue un "Estratto conto dei dipendenti pubblici", una procedura per acquisire tutti i dati riguardanti in contributi dei dipendenti per poi passarli in formato digitale per definire poi le eventuali incongruenze. In questo calcolo saranno coinvolti anche quei lavoratori che hanno chiesto riscatti, ricongiunzioni e computo. L'estratto conto in un momento successivo verrà inviato al singolo dipendente dell'amministrazione statale che potrà a quel punto fornire chiarimenti o rettifiche. Con questo nuoivo sistema si ottiene un risultato pratico: verrà velocizzata l'erogazione dell'assegno pensionistico con un importo ben definito e al riparo da aggiustamenti in un secondo momento. Infatti attualmente il primo assegno viene calcolato in modo provvisorio. Poi viene corretto il tiro nelle erogazioni successive. Con l'"Estratto conto dei dipendenti pubblici" il problema potrebbe essere risolto. Il nuovo piano Inps riguarderà dipendenti della scuola, della giustizia e del comparto sicurezza.