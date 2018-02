"L'insalame", la bufala virale che "indigna" i social

"Cicoria, lattuga, rucola, scarola, radicchio, valeriana, tarassaco, e aglio". Ma anche "pregiati oli vegetali e burro di nocciole salato". Il tutto racchiuso da una "pelle" fatta di foglie di mais.

È l'Insalame, il salame 100% vegano "eccellente sostituto dell'insaccato", che spopola - e indigna - sui social nelle scorse ore.

L'immagine è chiara (guarda la foto): quella che sembra il ritaglio di un giornale mostra un classico salame, ma con uno strano colore verde. "Dalle Marche, il salame 100% vegano", recita l'immagine. Che tra battute e critiche ha scatenato gli utenti di Facebook e in particolare i cultori di uno degl insaccati più amati dagli italiani.

Impossibile, però, risalire all'azienda che ha lanciato il prodotto o quantomeno al primo che ha pubblicato l'immagine. A cercare sul web non ce n'è traccia. Se non di articoli che sbugiardano la notizia. Del resto di salami e insaccati vegani ce ne sono - purtroppo per gli amanti della carne - a bizzeffe. Ma nessuno ha la consistenza e l'aspetto che in qualche modo possano anche solo ricordare i tradizionali salumi, vanto dell'Italia intera.

Inoltre basta cercare su Google Immagini la parola "salame" per scoprire che in rete è stata caricata la stessa immagine... con i classici colori del salame di suino e che la foto di presentazione del prodotto è stata abilmente ritoccata con fotoshop.

Insomma, più che di un salame vegano, si tratta di una bufala.