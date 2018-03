L'Italia è divisa in due ​tra piogge e caldo al sud

Il maltempo divide l'Italia in due. Di fatto il nord continua a combattere contro le piogge incessanti, il sud invece si gode temperature ben oltre la media stagionale con punte di 25 gradi in Sicilia. Le piogge proseguono senza sosta su Liguria, Appennino emiliano, Toscana, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. La neve è tornata sopra quota 1000 e 1500 metri e a 1600 metri sulle Apli orientali. Al sud invece si registrano schiarite, In serata, secondo le previsioni degli esperti, la situazione dovrebbe migliorare sul nord-ovest e in Emilia. Poi le piogge toccheranno anche le ragioni centrali adriatiche ma anche la Puglia e la Campania.

Le temperature crescono ancora al centro-sud come ad esempio in Sicilia. In diminuzione invece su Emilia Romagna e Sardegna. Più di 20 gradi invece sul medio Adriatico che deve fare i conti con lo scirocco. Secondo le previsioni de ilmeteo.it, nella giornata di lunedì tempo instabile in lIguria con frequenti precipitazioni. Piogge più isolate invece sulla Lombardia e sul nord est. Rovesci nel pomeriggio di lounedì anche in Abruzzo. Situazione da monitorare in Campania dove la Protezione civile ha diramato una allerta gialla che va dalle 8 del mattino fino alle 18.