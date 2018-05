L'Italia è il Paese che cresce meno

Tutti (o quasi) i Paesi dell'Eurozona si ritrovano finalmente sotto la fatidica soglia del 3% del rapporto deficit/Pil. L'Ue festeggia, ma dimentica che l'equilibrio è stato pagato con più tasse e meno lavoro. Il commissario europeo Moscovici bacchetta l'Italia ultima per la crescita del Pil, all'1,5% secondo le stime per il 2018. E lo sforzo strutturale sui conti pubblici sarebbe per il nostro Paese «pari a zero». A Bruxelles sono preoccupati dallo stallo per la formazione del nuovo governo e per l'incertezza politica: «Se prolungata, potrebbe rendere i mercati più volatili e influenzare il sentiment economico e i premi al rischio».