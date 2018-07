Lite tra coppia di africani: donna minaccia il compagno con le forbici

Ha rischiato di finire nel sangue una furiosa lite tra una giovane coppia di africani, che in mattinata ha animato le vie del centro di Ventimiglia, in provincia di Imperia.

A rischiare di avere la peggio, però, è stato l'uomo, che la compagna ha affrontato brandendo un paio di forbicine, di quelle utilizzate per la manicure. Il diverbio è scoppiato sul lungomare e pian piano si è spostato nel centro cittadino, in via Hanbury, nei pressi della stazione, una zona frequentata ogni giorno da decine di migranti. A disarmare l'agguerrita donna è stato un passante. (GUARDA IL VIDEO)

Successivamente sono intervenuti carabinieri e polizia. Non essendoci feriti gravi, tuttavia, le forze dell'ordine potranno procedere soltanto su querela di parte. La lite non è certo passata inosservata, richiamando l'attenzione di molti abitanti. La donna è stata successivamente portata in ospedale da un equipaggio della Croce Verde Intemelia.