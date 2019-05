Lite in diretta su Rai Uno tra la Setta e la Bruzzone

Uno scontro di fuoco in diretta a Store italiane. Protagoniste della lite la giornalista Monica Setta e la criminologa Roberta Bruzzone. Durante il dibattito sul caso di Deborah, la ragazza che ha ucciso il padre violento a Monterotondo, gli animi si scaldano. “Pensa a fare il tuo mestiere, che ancora non mi è chiaro!”, tuona la Bruzzone dopo le domande della giornalista. "Io non faccio la criminologa a Ballando. Faccio la giornalista in posti seri", ribatte la Setta.

E ancora: "Cambia goccine, non è possibile", attacca la Bruzzone. Alla fine la conduttrice Eleonora Daniele ha dovuto spegnere il microfono a entrambe.