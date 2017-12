Litiga col benzinaio per 2 euro e appicca il fuoco al distributore

Tragedia sfiorata a Vittoria (Ragusa), dove un 40enne pregiudicato e residente nella cittadina ha dato fuoco alla colonnina di un distributore di benzina, non lontano - tra l'altro - dall'ospedale Guzzardi e da una zona densamente abitata.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, mentre la polizia ha visionato i filmati dell'impianto di videosorveglianza. Le telecamere hanno hanno immortalato un uomo proveniente dalla campagna che - intorno all'una di notte - scavalcava il muro di recinzione, si avvicinava al distributore automatico e, dopo aver selezionato una pompa e sparso benzina, appiccava il fuoco e si allontanava di corsa. Fortunatamente alcuni ragazzi hanno visto le fiamme e chiamato i soccorsi, evitando così che l'intero impianto esplodesse.

Grazie ad alcuni particolari ripresi, le forze dell'ordine sono riusciti a risalire all'uomo. Tra l'altro la stessa polizia era stata chiamata dal gestore della pompa qualche ora prima per una discussione con un cliente, poi identificato proprio con il piromane.

Il 40enne è stato trovato a letto a casa sua, ancora ubriaco, mentre i suoi vestiti sporchi di benzina erano in lavatrice. L'uomo ha raccontato che la sera prima era andato dal benzinaio per reclamare dal momento che - a suo dire - il distributore di sigarette della stazione di servizio non gli aveva erogato il pacchetto nonostante avesse inserito 4,30 euro. Il suo scontrino, però, segnava soli 2,30 euro, somma che il gestore era disposto a restituire. I toni si erano alzati al punto che erano dovuti intervenire gli agenti. Poi la "vendetta", dettata - pare - anche dai fumi dell'alcool. L'uomo è stato quindi segnalato e denunciato per incendio aggravato.