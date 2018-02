L'omaggio dei tifosi dell'Inter a Francesco Gallone

"Ciao Francesco", "Francesco Gallone uno di noi". Sono gli striscioni che alcuni tifosi dell'Inter hanno dedicato a Francesco Gallone, il nostro blogger e amico morto a soli 22 anni.

Interista doc, Francesco si era battuto raccontando dalla sua "prospettiva privilegiata" quanto difficile fosse per un disabile accedere allo stadio di San Siro e godere della partita, tifando per la sua squadra del cuore.

"Seguire la mia squadra di calcio allo stadio non è un divertimento come un altro: è il mio modo di ritrovare, settimana dopo settimana, la forza di scendere in campo e giocare la mia personale partita, fino in fondo, comunque vada", scriveva dal suo blog , "È inutile cercare di convincermi del contrario: centinaia di miliardi di pixel non potranno mai sostituire l’energia sprigionata da migliaia di tifosi al mio fianco o l’emozione del goal di Milito contro il Bayern Monaco segnato davanti ai miei occhi. Per questo vorrei che a nessuno fosse negata la possibilità di un posto allo stadio".

E oggi lo stadio che tanto amava ha voluto regalargli il suo tributo (guarda la gallery).