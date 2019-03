L'oppio dei populisti

Vuoi vedere che l'immigrazione sta diventando l'oppio del popolo? Non discutiamo l'importanza dell'argomento e ci compiacciamo della linea dura intrapresa da Matteo Salvini. Ma mentre tutti i santi giorni discutiamo e ci accapigliamo su cittadinanze per merito a bimbi eroi, ius soli e barconi con manciate di immigrati a bordo che violano l'embargo, intanto il Paese va economicamente a rotoli, come certificato ieri da Confindustria. Il fallimento del governo Cinque Stelle-Lega appare chiaro e irreversibile ma fanno di tutto per nasconderlo e spostare l'attenzione su altro, come se questo potesse risolvere i veri problemi, che oggi sono i conti pubblici e un domani, ahimè prossimo, quelli privati di famiglie e imprese.

Non sentivamo la mancanza dello scontro che invece, ad arte, si aprirà domani (con l'apertura del Forum delle famiglie a Verona) su aborto e ruolo della donna nell'universo. Non che noi siamo insensibili ai temi etici, semplicemente ci piacerebbe fossero chiare le gerarchie. Ricordate l'ultimo anno della scorsa legislatura inchiodati al tema delle nozze gay come se da queste fosse dipeso il nostro futuro? A due anni dalla legge che li permette, i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono stati l'1,5 per cento delle nozze celebrate, un po' poco per parlare di emergenza. Non da meno, i due temi cardine di questo governo non sembrano avere centrato il cuore del problema, almeno a vedere i dati. Lo smantellamento della Fornero ha fino a ora interessato 80mila persone, il reddito di cittadinanza è stato richiesto da cinquecentomila (un terzo stranieri), cioè insieme le due leggi hanno risolto un problema all'uno per cento scarso della popolazione.

Valeva la pena di sprecare tempo, energie e denaro per obiettivi così modesti e disinteressarsi, per scelta o per incapacità, del 99 per cento degli italiani nel frattempo vessati? Domani sarà il turno della riforma della legittima difesa, che diventerà legge grazie al fatto che è a costo zero. Per carità, siamo felici e applaudiamo, era una delle promesse della campagna elettorale del centrodestra. Ma, non dimentichiamolo, era un contorno. Il primo piatto era l'abbassamento delle tasse, la seconda portata era il rilancio delle grandi opere per fare ripartire occupazione e sviluppo. A furia di scodellare contorni hanno fermato il Paese. Il fatto di avere fermato anche gli immigrati, almeno per noi, non è una grande consolazione.