La minore torna a casa a piedi: stuprata 3 volte in tre posti diversi

Tre volte in una sola sera da tre persone diverse. L'orrore vissuto da una 17enne a Londra non ha limiti: la ragazza stava tornando a casa quando è stata assalita da tre uomini in tre momenti differenti. E tutte e tre le volte è stata stuprata.

Secondo quanto racconta il DailyMail, la ragazza si intorno alle 23.30 si allontana dal gruppo di amici con cui aveva appena passato la serata ad una festa. Siamo in pieno centro a Londra, luogo in cui la giovane si sente sufficientemente tranquilla da rincasare da sola. Ma l'ora successiva si trasforma rapidamente in un incubo. In solo sessanta minuti viene aggredita e stuprata da tre persone diverse.

Un agente trova la ragazza distesa a terra e in stato confusionale. Subito dopo la denuncia, la polizia si mette sulle tracce dei colpevoli. Nel frattempo acquisisce le immagini di videosorveglianza del percorso svolto dalla ragazza. Tra le prove vengono allegati due video. Il primo riguarda quella che dovrebbe essere stata la seconda aggressione subita dall'adolescente. Nelle immagini si vede la giovane mentre viene trascinata in un portone dallo sconosciuto: le due sagome scompaiono dagli schermi, ma la polizia è certa che lì sia avvenuta una delle tre violenze, visto che sono stati ritrovati sul luogo oggetti appartenuti alla vittima.