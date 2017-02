Loredana Bertè: "Il tempo non cancella nulla"

Loredana Bertè non ama molto raccontarsi. La cantante si è sempre tenuta lontana dal gossip. Ma questa volta, durante l'ultima puntata di "Music", ha voluto parlare della sua vita privata con Paolo Bonolis. Una chicchierata quasi tra amici in cui l'artista ha parlato del dolore non ancora superato per la scomparsa della sorella, Mia Martini: "Ho litigato con la vita e ancora non ci ho fatto pace. Non è vero che il tempo cancella tutto. Non cancella proprio niente, è come se fosse successo ieri".

Poi ha rivelato: "Almeno tu nell'universo' amava ascoltare ascoltare ogni giorno la sua canzone. Mimì metteva dalla mattina alla sera". Poi ha parlato delal sua storia con Bjorn Borg che ha sposato quando aveva 39 anni per separarsi dopo tre anni: "L'amore è sopravvalutato. Con gli uomini ho fatto a cazzotti, ho sfasciato camere. I figli? Un cruccio che non ho potuto soddisfare. Mio marito non ne ha voluti. Ne voleva solo di sangue svedese e dava retta a sua madre. Però ho tirato su io il suo bimbo!".