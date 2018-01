Lotteria Italia: dal 2002 dimenticati premi per oltre 27 milioni di euro

Oltre 27 milioni di euro. È il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell'edizione dello scorso anno il totale ha superato di poco gli 1,2 milioni di euro, mentre due anni fa il "black out" è stato clamoroso: 2 milioni di euro. Si trattava di uno dei premi di prima categoria, venduto in un'area di sosta in provincia di Caserta sull'autostrada Milano - Napoli.

Ma la storia della Lotteria Italia è costellata da dimenticanze milionarie. Il primato appartiene all'edizione 2008/2009, quando non è stato reclamato il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma.

Lotteria Italia 2017

A pochi giorni dall'estrazione la stima sul dato finale di vendita è di circa 8,5 milioni di biglietti. Il dato sarebbe in calo rispetto alla precedente edizione, quando sono stati staccati 8,8 milioni di tagliandi. Le vendite però potrebbero rialzarsi negli ultimi giorni delle feste natalizie, quando il traffico si intensifica sulle autostrade e nelle aree di servizio, dove tradizionalmente vengono staccati numerosi biglietti.

Se nelle ultime tre edizioni si è sempre superata la soglia degli 8 milioni, l'età d'oro della Lotteria resta ancora il periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti. Il record assoluto appartiene al 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati.