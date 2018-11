Lucca, spaccia durante il Comics: in manette giovane marocchino

Nel pomeriggio di venerdì un immigrato marocchino, residente in una località della Garfagnana, è stato arrestato dai carabinieri di Lucca con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Secondo i militari è possibile che lo straniero, in possesso di un regolare documento provvisorio di soggiorno in Italia, abbia deciso di raggiungere la città toscana in occasione dell’affollata manifestazione del "Lucca Comics and Games", attratto dalla presenza di molti giovani e, potenziali, clienti.

L’operazione non è stata casuale. L'intervento, infatti, rientra nel piano di contrasto alla criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposto dalle forze dell’ordine proprio in vista di questo importante appuntamento internazionale, al fine di garantire sicurezza ai partecipanti all'evento.

E così, nel corso dei controlli del territorio, i carabinieri hanno notato l’extracomunitario all’interno di un giardino pubblico attrezzato con giochi per bambini che, con grande cautela, si era avvicinato ad alcuni ragazzi. Cercando di farsi notare il meno possibile l'uomo ha estratto dalla tasca dei piccoli involucri per, poi, passarli ai clienti.

Insospettiti dal comportamento dello straniero, i militari sono subito intervenuti fermando l’extracomunitario. Durante la perquisizione personale, addosso al marocchino sono state rinvenute diverse bustine contenenti hashish per un peso complessivo di 40 grammi.

Viste le circostanze, lo straniero è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio con l’aggravante di aver commesso il reato in prossimità di luoghi frequentati da giovani e minorenni.

Il marocchino è stato, così, condotto presso il carcere di Lucca in attesa di convalida dell’arresto.