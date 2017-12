Lucia Annibali rimprovera Travaglio: "Sull'acido non si scherza"

Marco Travaglio è stato rimbrottato pubblicamente dall'avvocato Lucia Annibali per una espressione poco felice sulla legislatura da "sciogliere nell'acido".

Stamattina infatti il direttore del Fatto Quotidiano ha lanciato sui social network l'editoriale di oggi, accompagnandolo come di consueto con un commento dal tono assai tagliente: "La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana. Ma almeno un merito l'ha avuto: offrirci la galleria completa di tutti gli orrori che non vorremmo mai più..."

Un tweet che ha scatenato la dura reazione dell'avvocato divenuta suo malgrado un simbolo della lotta alla violenza contro le donne, sfregiata dall'acido e poi coraggiosamente impegnatasi in prima linea perché simili aggressioni siano sempre di meno.

Leggendo le battute di Travaglio, infatti, la Annibali ha deciso di non stare zitta e ha risposto secca: "hi, come me, ha conosciuto gli effetti dell'acido, per sua sfortuna - ha risposto infatti su Twitter l'avvocatessa, oggi Consigliere per l'esame delle questioni attinenti alle funzioni di indirizzo e coordinamento esercitate dalla sottosegretaria Boschi in materia di pari opportunità -, si augura invece che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo".

Una replica assai dura a cui Travaglio ha risposto in serata senza dare segni di pentimento. "Mi spiace che Lucia Annibali si sia offesa per il mio augurio semiserio che questa orribile legislatura venga sciolta nell'acido. Non sapevo che anche la parola 'acido' fosse stata proibita dall'Inquisizione del Politicamente Corretto", ha scritto su facebook, aggiungendo poi: "In attesa che l'Alto Tribunale comunichi quali vocaboli si possono ancora usare e quali è meglio di no ("acidità di stomaco", per dire, sarà offensiva?), il mio unico commento è che non ci sono più parole. Ma nel vero senso della parola".