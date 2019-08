Luglio 2019 da record: è stato il mese più caldo ​mai registrato al mondo

Un luglio così torrido non si era mai visto prima. Il mese appena passato è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Secondo Copernicus, l'agenzia europea sul cambiamento climatico, il mese di luglio " è stato il più caldo mai registrato ".

In generale, luglio risulta essere il mese più caldo dell'anno, ma nel 2019 ha battuto ogni record europeo e mondiale, con temperature che hanno sfiorato e in alcuni casi superato i 40 gradi, superando le medie stagionali in diversi Paesi europei. A confermare i dati di Copernicus è stato anche il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che il primo agosto aveva tenuto una conferenza stampa sul tema a New York. Anche i dati dell'Omm, l'organizzazione metereologica mondiale, rivelano come il mese più caldo di sempre sia stato luglio 2019.

Il record precedente spettava al luglio 2016, come ricorda il Corriere della Sera, quando le temperature elevate avevano fatto registrare fenomeni anomali. Nel 2019, i gradi registrati sono risultati di 0,04 superiori rispetto a quelli del 2016, consentendo un aumento di 0,56 gradi, rispetto alla media registrata nei 20 anni precedenti il nuovo millennio. Secondo gli esperti, anche giugno 2019 è stato un mese da record, guardagnandosi il primato di sesto mese più caldo di sempre.