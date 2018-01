Lui ha 80 anni, lei 25: sposi a La Spezia

Un matrimonio particolare quello che sarà celebrato a La Spezia. Lui ha ottant'anni, lei ne ha appena fatti venticinque.

La pubblicazione delle nozze è esposta all'albo pretorio del Comune e, come riporta Il Secolo XIX, non poteva passare inosservata per l'insolita differenza di età.

Lui è spezzino, lei è cittadina di Santo Domingo, resident ancora nello Stato centroamericano. Non è stato possibile contattare i futuri sposi, non si sa quindi se si sono già sposati o meno. Vige inoltre il riserbo negli uffici comunali e i nominativi non risultano presenti sull'elenco telefonico.

Nel 2016, ci sono stati alla Spezia 837 matrimoni, solo 306 dei quali religiosi, e 531 civili. In 83 casi, lo sposo era italiano e la sposa arrivava o dall’Europa dell’Est o dall’America Latina.