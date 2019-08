Macché esecutivo "MaZinga", al massimo è uno "Zingaraio"

N o, vi prego, adesso anche Mazinga no. Già Matteo Renzi con la sua Leopolda di Ritorno al futuro mi ha rovinato il mio film culto, o meglio la sua esibizione, appena mi metto una maglietta di Ritorno al futuro mi chiedono se sono renziano. Ci mancava la Divina Commedia, come si fa ad associarle a Zingaretti e Di Maio? Oltre a quelle di Ritorno al futuro, devo cestinare anche le mie magliette con Mazinga? Il Grande Mazinga? Se immagino Di Maio e Zingaretti giù in picchiata certo che è già finita, ma il nemico trema per le risate. Mazinga, che «con una mano spacca una montagna», mentre Di Maio e Zingaretti con le loro manine così dimaiesche e zingarettesche al massimo spaccano i loro stessi partiti già spaccati di per sé, e anche qui ci si spacca dalle risate.

Mazinga, che «dagli occhi sputa fuori raggi gamma», quando Di Maio al massimo ti sputa addosso la Raggi, sulla quale ormai sputerebbe qualsiasi romano, come me, che abito a Roma e preferirei i raggi gamma dai raggi di monnezza che mi arrivano addosso perché non riescono neppure a portarti via la spazzatura da sotto casa, altro che Mazinga. Che poi Mazinga, lo dico per i non esperti, era il robot, la macchina, ma la mente era una sola, quella di Tetsuya, che era un orfano intelligentissimo con una preparazione fisica da paura, guidava una moto che lanciava pugni a razzo, dico, pugni a razzo, il Pd e il M5s cosa volete che lancino a razzo, e insomma come recita sempre il testo della sigla, Mazinga «ha la mente di Tetsuya ma tutto il resto va da sé». In questo Mazinga, quindi, manca la mente, non c'è Tetsuya, c'è solo il resto che va da sé, e dove possano mai andare Zingaretti e Di Maio va da sé, non mi dite che oltre a essere Mazinga sono pure la mente, mi pare di due non ne facciano una. In ogni caso, per favore, lasciate in pace le mie magliette, e il patto tra Zingaretti e Di Maio chiamatelo in un altro modo, che ne so, andrebbe bene Zingaraio.