L'ultima trovata del ceo di Tesla: ora vende lanciafiamme a 500 dollari

Il Ceo di Tesla Elon Musk dovrebbe fare un libro su come fare soldi. Questa volta la trovata che lo rende ancora più ricco prende la forma di lanciafiamme.

Musk e l'ultimo colpo di genio

The Boring Company, l'azienda che costruisce tunnel sotterranei da lui fondata lo scorso anno, a partire da domenica ha cominciato a vendere anche lanciafiamme. Risultato? In poche ore ha guadagnato 3 milioni e mezzo di dollari.

L'ultima invenzione partorita dalla diabolica mente di Musk è disponibile online a un costo di 500 dollari. Ma attenzione: se si aggiunge un sovrapprezzo di 30 dollari si ha la possibilità di avere anche un estintore con "un adesivo di tendenza " come lui stesso ha annunciato.

L'imprenditore ha fatto sapere in mattinata di aver già venduto 7.000 pezzi. Per il momento si tratta solo di preordinazioni, il prodotto verrà infatti consegnato a partire dalla prossima primavera. L'ultima trovata di Musk è nata lo scorso dicembre, dopo aver comunicato di aver venduto 50.000 cappelli, la cui unica particolarità era il logo dell'azienda. Per lanciare il suo prodotto, domenica il Ceo di Tesla ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostrava il lanciafiamme.