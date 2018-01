L'ultimo saluto a Marina Ripa di Meana

Un continuo via vai di vip e familiari, amici noti del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo e volti mai visti. Numerose le persone che hanno vistato la camera ardente di Marina Ripa di Meana, allestita nella sua casa romana nel quartiere Prati.

Marina Ripa di Meana sarà cremata: è questa l'ultima volontà espressa al figlio adottivo prima della morte.

La regina dei salotti aveva confidato ogni cosa da fare per lei e, come ha spiegato il figlio adottivo Andrea Cardella, ha voluto "per l'ultimo saluto" agli amici e parenti "un lungo vestito nero di velluto e un cappello con la veletta" . In serata, la camera ardente è stata chiusa sulle note di brani musicali molto cari alla contessa. Sulla bara è stato posto un copricapo irriverente, perfetto per Marina Ripa di Meana, con corna e piume nere.

Il carro funebre ha portato il feretro al cimitero romano di Prima Porta dove il corpo sarà cremato.