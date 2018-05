Luxuria e la foto coi lividi di quando aveva vent'anni "Mi picchiarono in metro"

L'occhio nero in una fotografia scattata vent'anni fa. Adesso riappare su Instagram a testimonianza dell'aggressione quando era giovane. A postarla sul proprio profilo Instagram è stata Vladimir Luxuria per raccontare le violenze di cui era stata vittima quando aveva vent'anni. "Mi hanno fatto male - ha scritto - ma ancora di più mi ha fatto male l'indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla" .

"Oggi ho deciso di mostrarvi una foto subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti" . Accanto allo scatto postato su Instagram, Luxuria racconta l'aggressione di quando era giovane: "Mi fecero male i cazzotti e anche l’indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. Non mi vergogno di mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora... li ho superati entrambi" .