M5S, Guido Bagatta scarica Di Maio: "Non sarò ministro dello Sport"

Guido Bagatta ringrazia ma rifiuta l'offerma di Luigi Di Maio: "Non farò il ministro dello Sport del Movimento 5 Stelle".

Luigi Di Maio ci crede davvero nella vittoria alle elezioni di domenica 4 marzo, tanto che presenterà la squadra di governo prima ancora che gli italiani vadano alle urne. Per il momento ha dato due nomi: quello del generale dei carabinieri Sergio Costa all'Ambiente e quello del giornalista Guido Bagatta allo Sport. In più ha annunciato di aver scelto tre donne per l'Interno, gli Esteri e la Difesa. Senza però specificare chi siano.