Macerata, il pm: "No a giustizia sommaria per la morte di Pamela"

Troppe poche certezze per dichiarare concluse le indagini, ma soprattutto, evitare di fare "giustizia sommaria". Così il procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio, mette in guardia dal trarre conclusioni affrettate sulla morte della 18enne romana Pamela Mastropietro.

Dopo la notizia che oltre a Innocent Oseghale erano stati fermati altri due uomini, Lucky Desmond e Awelima Lucky, con l'ipotesi di reato di omicidio, vilipendio, distruzione, soppressione e occultamento di cadavere e concorso in spaccio di stupefacenti, era stato lo stesso procuratore a dichiarare che "l'indagine era chiusa". Ora il passo indietro.

Le indagini

Nella nota della procura si legge che " si è ancora in attesa di conoscere l'esito di numerosi accertamenti di laboratorio, effettuati e ancora da effettuare, da parte del Ris ". Le due autopsie svolte sul corpo, trovato fatto a pezzi dentro a due trolley, non hanno infatti individuato con certezza le cause della morte della giovane. I risultati ottenuti fino ad ora sarebbero quindi ancora provvisori. Gli inquirenti potrebbero inoltre ascoltare anche nuovi testimoni.