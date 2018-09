Macerata, vescovo non attende la famiglia di Pamela, insorge lo zio

Ha fatto molto discutere ciò che è accaduto a Casette Verdini (Macerata), in occasione dell’inaugurazione della lapide dedicata a Pamela Mastropietro.

È lo zio della stessa, Valerio Verni, ad esprimere tutto il disappunto dalle colonne de “Il Resto del Carlino”. “Siamo sconcertati perché nessuno ha mai parlato di odio o vendetta. Ma da colui che dovrebbe essere il primo testimone di ciò che predica, ci saremmo aspettati un messaggio di forza e di speranza” .

Le parole sono indirizzate al vescovo Nazzareno Morconi, officiante della cerimonia prevista per le ore 9 del mattino. L’uomo di chiesa, infatti, si è presentato puntualissimo all’appuntamento, ma ha avviato la funzione senza attendere almeno il loro arrivo, liquidando i presenti con poche parole di conforto prima di andare via, ufficialmente per altri impegni.

“La cerimonia è stata anticipata dalle 10 alle 9 proprio per permettere la presenza del vescovo che poi era impegnato con le cresime. Noi siamo arrivati con 5-10 minuti di ritardo, perché partiti direttamente da Roma, ma quando siamo arrivati lui se n’era già andato.” , lamenta Verni mentre prosegue col suo racconto. “Data la circostanza avrebbe potuto aspettare qualche minuto in più per incontrarci e darci un messaggio di forza. Invece è scappato, continuando a minimizzare il problema come relativo solo alla droga, quando invece c’è molto altro dietro” .

Ed in effetti il sospetto è che il don avesse qualche remora ad affrontare la tematica dei problemi relativi all’immigrazione, come tutti i familiari della povera Pamela sostengono. “Ci possono essere interessi confliggenti tra il vescovo e tematiche legate all’immigrazione, visto il suo disagio. Poi, se volessimo essere proprio coerenti con il messaggio cristiano, allora il vescovo doveva essere il primo a non scappare davanti a un’eventuale polemica. I cristiani devono essere pronti al martirio e un vescovo scappa per timore di una possibile polemica? E comunque, data la circostanza, credo che qualsiasi impegno potesse avere, anche come atto di cortesia nei confronti di una famiglia che stava arrivando da Roma, avrebbe potuto aspettare qualche minuto” .