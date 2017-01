Madre e figlia al gelo in strada. ​Carabinieri pagano l'hotel

Andrea Castiello e Salvatore Fontana, due appuntati dell'Arma dei Carabinieri, non potevano vedere quella bimba così piccola passare la notte al gelo. E così hanno preso lei e la madre, l'hanno portata in albergo pagando per loro l'alloggio e sono corsi a comprare tutto il necessario per farle stare bene.

La storia viene da Roma e i due appuntati appartengono alla compagnia di Roma San Pietro. La madre superiorra delle "Suore della Redenzione Villa Mater Admirabilis" li ha chiamati perché alla porta del convento aveva bussato una 33enne del Congo richiedente asilo. Con le anche Lucia, di 3 anni. Per loro, in un sistema di accoglienza che rasenta la follia, nei centri per profughi non c'era posto. E così erano costrette a dormire al freddo dell'inverno tra Natale e Capodanno. Nemmeno le suore, a quanto pare, avevano spazio per ospitarle, e così la superiora ha immediatamente chiamato il 112.

L'intervento dei carabinieri

I due carabinieri sono intervenuti immediatamente. Ma non era possibile ricorrere ai servizi sociali, perché impossibilitati a rispondere in quel momento. Così hanno deciso di portarli in un hotel, pagare per loro e poi correre a comprare un pasto caldo e dei vestiti per la bambina. Infine, la foto "con i nostri due angeli in divisa".