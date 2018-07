La madre di Luca Traini sfollata per il terremoto: "Non so dove andare"

La madre di Luca Traini, Luisa Scisciani, è stata sfollata dalla sua casa di Tolentino, nelle Marche, per interventi di riparazione dovuti ai danni provocati dal terremoto del 2016.

La donna, che da due anni vive con la madre 79enne per motivi di salute, dovrà abbandonare la propria abitazione entro una settimana per consentire i lavori di messa in sicurezza degli immobili, che secondo il Resto del Carlino dureranno almeno sei mesi. Con loro si dovranno trasferire altre 50 famiglie.

La signora Scisciani, di 59 anni, è la madre del 28enne che a fine gennaio a Macerata aprì il fuoco contro i migranti africani, ferendone più di uno in un tentativo di strage a sfondo razzista. Attualmente Traini è detenuto nel carcere di Piacenza ma la sua sorte non è l'unica preoccupazione per la madre, che oltretutto è invalida al 90%.

Costretta ad abbandonare la propria casa non ha dove andare e per questo lancia un appello al quotidiano di Bologna: "Tra pochi giorni devo lasciare l’appartamento e non so dove andare - spiega - Mi basterebbe un buco per noi due (lei e l'anziana madre, ndr), con bagno, camera e cucina, e pagherei regolarmente l’affitto. Sono dispiaciuta per l’indifferenza diffusa, riscontrata anche nelle istituzioni."

Il sindaco Giuseppe Pezzanesi assicura però di non essere a conoscenza della situazione e di essere pronto a "prodigarsi per aiutarla".