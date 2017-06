La madre del terrorista italiano: ""Se Allah guarda le intenzioni ora mio figlio è in paradiso"

La madre di Youssef Zaghba, uno dei tre terroristi entrati in azione negli ultimi attacchi a Londra, non colpevolizza l'islam - che come sostiene la ha dato la "pace" - ma punta il dito contro internet, colpevole di aver mostrato a suo figlio quei video che poi lo hanno radicalizzato.

"Ha sbagliato, ma spero sia in paradiso"

Si apre così l'intervista a Piazza Pulita di Valeria Collina, la mamma di Youssef, membro del commando che ha fatto 8 morti e 48 feriti nella capitale britannica. "Mio figlio è rimasto affascinato dall'idea di instaurare uno Stato Islamico" ammette davanti alla telecamere. Poi ripercorre il viaggio del figlio verso Turchia: " Lo hanno fermato a Bologna mentre si stava imbarcando per Instambul. Era sospetto: un solo biglietto d'andata. Ed è stato fermato ". Era il marzo del 2013. " Mi ha sempre detto che voleva andare in Siria, per aver una famiglia ". Ma precisa: " Mai avrei pensato che sarebbe andato a morire. Era dolce, sensibile e non violento ".