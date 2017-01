"La maestra mi ha fatto mangiare il vomito": le accuse della bimba

Non mangia più riso la bambina di Comelico che avrebbe subito violenze da parte di una delle maestre dell'asilo. La donna, una signora 43enne ora processo, avrebbe costretto la bambina a ingurgitare non solo il riso, ma anche il suo stesso vomito.

"La maestra mi ha fatto mangiare anche il vomito", avrebbe confessato la bimba di tre anni alla madre dopo che, al rientro dall'asilo, si comportava in modo strano a casa. Non voleva sedersi a tavola, scrive il Gazzettino, aveva riluttanza a mangiare qualsiasi cosa e vomitava troppo spesso. E c'era un motivo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, la donna avrebbe costretto la piccola con la violenza a mangiare il riso, infilandole il cibo in bocca con la forza, tappandola poi con le mani in modo da non farle sputare il pranzo. Non solo. Quando la bimba ha rigurgitato, la donna l'avrebbe costretta a ingoiare il suo stesso vomito.

Ora la maestra deve rispondere delle accuse di abuso di mezzi di correzione e violenza privata.