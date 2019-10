Maestra sgrida un alunno in classe, lui l'aggredisce

Avrebbe sgridato un alunno indisciplinato e lui ha reagito aggredendola. La donna per lo spavento è caduta a terra. Il fatto è avvenuto in una scuola elementare di Oderzo, in provincia di Treviso. Vittima un’insegnante che in seguito all’episodio è stata ricoverata al pronto soccorso in stato di choc.

Come riportato dal Gazzettino, l’altro ieri la docente avrebbe rimproverato lo studente per un comportamento non consono e lo avrebbe fatto con un normale richiamo. Il ragazzino, però, non l’ha presa bene e si è gettato all’improvviso contro la sua maestra. In quel momento la docente, che non si aspettava una simile reazione da parte dell’alunno, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra davanti a tutti gli studenti. Ha iniziato a tremare per lo spavento e non riusciva a controllare la sua reazione dopo quanto accaduto. Poi è stata soccorsa da un collega.

La donna non ha subito ferite durante la caduta e l’alunno non le ha messo le mani addosso, ma nonostante questo la docente è stata trasportata in pronto soccorso in stato di choc. I genitori dello studente indisciplinato sono stati informati dell’episodio dall’istituto scolastico e per il momento non risulta sia stato preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunno.