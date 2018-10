Il maltempo fa 9 morti e un disperso: nubifragi, frane e crolli in tutta Italia

Tregua maltempo in alcune regioni e intanto si contano i danni. Nove le vittime causate dai nubifragi e trombe d'aria che hanno investito la penisola nei giorni scorsi. In Calabria si cerca ancora un disperso.

In Alto Adige ha perso la vita un vigile del fuoco volontario, schiacciato dalla caduta di un albero. A Dimaro, i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna, morta a causa dell'esondazione del torrente Meladrio. A San Giovanni in Marignano, Rimini, è morto un 63enne per un incidente durante un'uscita in kitesurf.

Anche oggi le scuole rimarranno chiuse in molte città, tra cui Roma e Napoli. In alcune regioni è previsto un miglioramento, ma un parte della Liguria continua l'allerta rossa: porti chiusi e mareggiata a Rapallo.