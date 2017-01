Maltempo, ancora emergenza al Centro Sud: previste altre nevicate

Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che ha colpito le regioni del Centro Sud Italia e per la giornata di oggi sono previsti venti fino a burrasca su Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Lo riferisce la Protezione civile che aggiunge che sulle stesse regioni e sull'Abruzzo sono previste ancora nevicate, con apporti al suolo da deboli a moderati.

La Coldiretti intanto ha descritto gli effetti del maltempo che ha provocato migliaia di danni mettendo in ginocchio le campagne. "Il gelo ha colpito più duramente in regioni come la Puglia e la Basilicata dalle quali provengono una buona parte degli ortaggi consumati dagli italiani con le forniture che sono ora a rischio. Non sono solo colpiti però gli ortaggi invernali in campo, come piselli e carciofi bruciati dal gelo, ma anche - sottolinea la Coldiretti - gravi i danni si sono verificati sugli agrumeti così come per i vigneti di uva da tavola che hanno ceduto sotto il peso della neve".

Intanto in molte regioni del Centro Sud come Puglia, Molise e Basilicata, diversi comuni hanno disposto la chiusura delle scuole per le giornate di lunedì e martedì. Stasera a Torino dalle 19 alle 24, nell'atrio della fermata Porta Nuova della metropolitana, sarà allestito, grazie ai volontari, un punto ristoro per i senza dimora mentre a Roma il Papa ha annunciato nella giornata di ieri che i dormitori in Vaticano rimarranno aperti 24 ore su 24.

Resta fermo a 8 il bilancio delle vittime che ha provocato questa ondata di maltempo con 6 clochard deceduti, un uomo della Brianza e una donna di Altamura scivolata probabilmente sul ghiaccio.