Maltempo, in arrivo piogge abbondanti su tutta Italia

Ultimi sprazzi di bel tempo. La pressione in aumento prevista nelle giornate di domani e giovedì porterà a godere ancora per qualche giorno del clima mite che ha caratterizzato questa stagione autunnale. Nel weekend però il tempo subirà un intenso peggioramento a causa di una perturbazione atlantica in arrivo già nella giornata di sabato.

Venti nordoccidentali e un forte Scirocco colpiranno le regioni settentrionali con piogge via via diffuse e abbondanti sulla Liguria, sulle Alpi, sulle Prealpi e sul Friuli Venezia Giulia.

Le perturbazioni interesseranno anche le regioni centrali nella giornata di domenica. Forti temporali e nubifragi sono previsti in Toscana, Lazio, Roma e Marche. Rischio di alluvioni lampo su molte regioni.

Anche la prossima settimana inizierà con l'ombrello, il maltempo continuerà infatti anche lunedì 29 con piogge e temporali al Sud e al Centro-Nord.

A causa dei venti più caldi meridionali, le temperature subiranno un forte aumento durante le ore notturne con valori sotto i 20°C durante il giorno su tutta Italia.