Maltempo in arrivo: "Ultime ore d'estate, poi crollo delle temperature"

Questo che sta per finire è l'ultimo weekend di sole. Da martedì 25 settembre di fatto cambierà tutto. Le temperature saluteranno l'autunno con un crollo di almeno 10 gradi su quelle attuali. Un vero e proprio ribaltamento del fronte climatico che porterà rapidamente ad una inversione di tendenza su tutta la Penisola. Le temperature da martedì scenderanno sotto i 20 gradi e tronerà anche la neve sui tratti degli Appennini tra i 1200 e i 1300 metri. Come riporta ilmeteo.it, sta per arrivare una frote massa di aria fredda dal nord dell'Atlantico che colpirà principalmente il Mediterraneo. Da domenica sera inizierà una graduale diminuzione delle temperature nel Nord Italia.

Lunedì pomeriggio il maltempo arriverà su Marche, Umbria e Abruzzo. Nella giornata di martedì invece arriverà l'autunno con maltempo anche su Sicilia e Sardegna. Nei prossimi sette giorni si registreranno rovesci e temporali da Nord a Sud. L'estate dunque finirà molto probabilmente questa sera. Le temperature che scenderanno sotto soglia 20 gradi daranno il via alla stagione autunnale.