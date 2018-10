Maltempo al centro-nord: allerta in Liguria

Un weekend di maltempo e freddo. Se avete dei programmi per questi giorni, fate attenzione. Almeno al centro-nord. Le situazioni più critiche saranno in Liguria e in Friuli. " La perturbazione in arrivo dal Nord Europa darà origine a un vortice di bassa pressione che, posizionato sul Mediterraneo occidentale, indirizzerà verso l'Italia intensi venti meridionali, carichi di umidità - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - in grado di scaricare notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni del Centro-Nord. In alcune aree le piogge e i temporali saranno insistenti e a tratti intensi, con il rischio di locali nubifragi. Questa fase di maltempoproseguirà fino a lunedì (giornata in cui in molte zone l'intensità delle piogge e del vento potrebbero toccare l'apice) e quindi potrà dare origine a situazioni critiche, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici infatti stimano per molte zone accumuli totali di pioggia, entro la fine di lunedì, fino a 150/200 l/mq (litri al metro quadrato), ma con picchi anche di 300 l/mq possibili su Alpi e Prealpi centro-orientali e relative zone pedemontane, e in Friuli ".

Sabato il maltempo colpirà anche l'alta Toscana e il Nord - tranne Emilia orientale e Romagna - con piogge e rovesci in graduale intensificazione con il passare delle ore. A partire dal pomeriggio rischio di fenomeni di forte intensità, anche temporaleschi, su Liguria, Alpi, Prealpi, alta pianura Padana, Friuli e Appennino settentrionale. Prevarranno le nubi anche sul medio Tirreno con piogge più deboli e isolate e qualche breve rovescio possibile sul basso Lazio.

Peggioramenti anche al sud e nelle Isole, con rovesci e temporali in Campania, Calabria e Sardegna. Il maltempo non riguarderà solamente il fine settimana, ma proseguirà anche lunedì.